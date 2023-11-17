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Новое правительство Польши начнет работу не позже 15 декабря – маршал Сейма

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 20:46
Новое правительство Польши начнет работу не позже 15 декабря – маршал Сейма - Фото
Анджей Дуда и Шимон Головня (Фото - EPA)

Новое правительство Польши, которое будет пользоваться поддержкой большинства депутатов Сейма, будет сформировано не позже 15 декабря. Об этом после консультаций с президентом страны Анджеем Дудой сообщил журналистам маршал (спикер) Сейма Шимон Головня, пишет PAP.

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Головня сказал, что если все предусмотренные законом сроки будут соблюдены, то новое правительство страны начнет работать не позднее 15 декабря. 

При этом он отметил, что 15 декабря – крайний срок и что вполне реально создать правительство, которое будет пользоваться поддержкой большинства депутатов Сейма, уже к 11-12 декабря. 

Головня скептически прокомментировал заявление исполняющего обязанности премьера Матеуша Моравецкого о его намерении создать "беспартийное правительство" большинства и призвал относиться к его заявлению как к "планам мхов и папоротников".

Хотя президент Дуда предложил Сейму Моравецкого на пост премьер-министра, большинство депутатов не поддерживают эту кандидатуру, и крайне маловероятно, что Моравецкому удастся собрать парламентскую коалицию для утверждения его как главы правительства, считает спикер.

Головня подчеркнул: он получил от Дуды гарантии, что президент не будет оказывать формальных или процедурных препятствий для утверждения нового премьера, которого выберет Сейм, в том случае, если кандидатура Моравецкого не будет поддержана. 

Согласно Конституции Польши, в том случае, если предложенная президентом кандидатура премьер-министра не находит поддержки у большинства депутатов Сейма, то инициатива формирования правительства переходит непосредственно к Сейму. Кандидата на пост премьера предлагает группа из не менее чем 46 депутатов. Сейм избирает нового премьера абсолютным большинством при наличии в зале не менее половины установленного законом количества депутатов.       

Кандидатом в премьер-министры от партий "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левица", которые намерены создать в Сейме коалицию большинства, является Дональд Туск.

У партии Дуды и Моравецкого "Право и справедливость" (ПиС), которая получила на выборах относительное большинство в 35,4%, больше нет большинства в Сейме.

Читайте также: Выборы в Польше. "Победители проиграли": скорее всего, правительство возглавит Туск – BBC

Сергей Бережной
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