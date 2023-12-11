Польський Сейм не дав вотум довіри уряду Моравецького

Матеуш Моравецький (Фото: EPA)

Польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд партії "Право і Справедливість" (PiS) не отримає вотуму довіри. Про це повідомило видання Polsatnews.pl.

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Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю в Сеймі.

За даними видання, у голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів. У результаті 266 парламентарів виступили проти надання вотуму довіри Кабміну Моравецького, 190 були за, і ніхто не утримався.

Після оголошення результатів опозиційні депутати, які зібралися в залі, почали плескати в долоні й вигукувати "Дональд Туск", зазначило видання.

Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра, написали журналісти.

Наразі кандидатом на посаду прем'єра Польщі також є Дональд Туск, Gazeta Wyborcza зазначила, що його можуть обрати вже сьогодні, 11 грудня.

28 листопада президент Польщі Анджей Дуда привів до присяги новий уряд на чолі з Моравецьким. Згідно з польським законодавством програма уряду має бути представлена на затвердження Сейму не пізніше ніж через два тижні (тобто не пізніше 11 грудня), і якщо вона не буде підтримана, Сейм візьме на себе формування нового уряду.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейм та Сенат.

16 жовтня президент Польщі Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

17 листопада маршал (спікер) Сейму Шимон Головня заявляв, що уряд Польщі, який користуватиметься підтримкою більшості депутатів Сейму, буде сформовано не пізніше 15 грудня.

8 грудня Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

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