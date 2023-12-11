Польский Сейм не дал вотум доверия правительству Моравецкого

Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Польский Сейм принял решение, что сформированное Матеушем Моравецким правительство партии "Право и Справедливость" (PiS) не получит вотума доверия. Об этом сообщило издание Polsatnews.pl.

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Перед голосованием о вотуме доверия Моравецкий выступил с докладом в Сейме.

По данным издания, в голосовании в польском парламенте приняли участие 456 депутатов. В результате 266 парламентариев выступили против предоставления вотума доверия Кабмину Моравецкого, 190 были за, и никто не воздержался.

После объявления результатов собравшиеся в зале оппозиционные депутаты начали хлопать в ладоши и выкрикивать "Дональд Туск", отметило издание.

Таким образом, начинается реализация второго шага, согласно которому нижняя палата будет выдвигать кандидата на должность премьер-министра, написали журналисты.

Сейчас кандидатом на должность премьера Польши также является Дональд Туск, Gazeta Wyborcza отметила, что его могут избрать уже сегодня, 11 декабря.

28 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с Моравецким. Согласно польскому законодательству программа правительства должна быть представлена на утверждение Сейма не позднее чем через две недели (т.е. не позднее 11 декабря), и если она не будет поддержана, Сейм возьмет на себя формирование нового правительства.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента – Сейм и Сенат.

16 октября президент Польши Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

17 ноября маршал (спикер) Сейма Шимон Головня заявлял, что правительство Польши, которое будет пользоваться поддержкой большинства депутатов Сейма, будет сформировано не позднее 15 декабря.

8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

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