Польский Сейм не дал вотум доверия правительству Моравецкого
Польский Сейм принял решение, что сформированное Матеушем Моравецким правительство партии "Право и Справедливость" (PiS) не получит вотума доверия. Об этом сообщило издание Polsatnews.pl.
Перед голосованием о вотуме доверия Моравецкий выступил с докладом в Сейме.
По данным издания, в голосовании в польском парламенте приняли участие 456 депутатов. В результате 266 парламентариев выступили против предоставления вотума доверия Кабмину Моравецкого, 190 были за, и никто не воздержался.
После объявления результатов собравшиеся в зале оппозиционные депутаты начали хлопать в ладоши и выкрикивать "Дональд Туск", отметило издание.
Таким образом, начинается реализация второго шага, согласно которому нижняя палата будет выдвигать кандидата на должность премьер-министра, написали журналисты.
Сейчас кандидатом на должность премьера Польши также является Дональд Туск, Gazeta Wyborcza отметила, что его могут избрать уже сегодня, 11 декабря.
28 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с Моравецким. Согласно польскому законодательству программа правительства должна быть представлена на утверждение Сейма не позднее чем через две недели (т.е. не позднее 11 декабря), и если она не будет поддержана, Сейм возьмет на себя формирование нового правительства.
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