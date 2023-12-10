Завтра у Польщі Сейм голосує довіру уряду. Ймовірно, новим прем'єром стане Туск

Матеуш Моравецький (Фото - EPA)

У понеділок, 11 грудня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представить парламенту програму свого уряду. Якщо Сейм проголосує проти її затвердження, уряд буде відправлений у відставку і новим прем'єром стане Дональд Туск, пише PAP.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

28 листопада президент Польщі Анджей Дуда привів до присяги новий уряд на чолі з Моравецьким. Згідно з польським законодавством, програма уряду має бути представлена на затвердження Сейму не пізніше ніж через два тижні (тобто не пізніше 11 грудня), і якщо вона не буде підтримана, Сейм візьме на себе формування нового уряду.

Як повідомляє PAP, доповідь Моравецького в Сеймі призначена о 10:00 за часом Варшави (11:00 за Києвом), а голосування депутатів щодо вотуму довіри уряду – на 15:00.

Видання зазначає, що зараз найімовірнішим є сценарій, за якого уряд Моравецького не отримує вотуму довіри і йде у відставку, а Сейм дає доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.

Раніше маршал (спікер) Сейму Шимон Головня заявляв, що уряд Польщі, який користуватиметься підтримкою більшості депутатів Сейму, буде сформовано не пізніше 15 грудня.

8 грудня Туск пообіцяв вирішити проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду. "Я діятиму на користь польських перевізників, але вирішуватиму питання так, щоб блокаду кордону було припинено", — сказав він.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейм та Сенат.

16 жовтня президент Польщі Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Читайте також: Вибори у Польщі. "Переможці програли": швидше за все уряд очолить Туск – BBC