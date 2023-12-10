Завтра в Польше Сейм голосует доверие правительству. Вероятно, новым премьером станет Туск

Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

В понедельник 11 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представит парламенту программу своего правительства. Если Сейм проголосует против ее утверждения, правительство будет отправлено в отставку и новым премьером станет Дональд Туск, пишет PAP.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

28 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с Моравецким. Согласно польскому законодательству, программа правительства должна быть представлена на утверждение Сейма не позже, чем через две недели (то есть, не позже 11 декабря), и если она не будет поддержана, Сейм возьмет на себя формирование нового правительства.

Как сообщает PAP, доклад Моравецкого в Сейме назначен на 10:00 по времени Варшавы (11:00 по Киеву), а голосование депутатов по вотуму доверия правительству – на 15:00.

Издание отмечает, что сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором правительство Моравецкого не получает вотум доверия и уходит в отставку, а Сейм дает поручение сформировать новое правительство лидеру парламентского большинства Дональду Туску.

Ранее маршал (спикер) Сейма Шимон Головня заявлял, что правительство Польши, которое будет пользоваться поддержкой большинства депутатов Сейма, будет сформировано не позже 15 декабря.

8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства. "Я буду действовать в интересах польских перевозчиков, но буду решать вопрос так, чтобы блокада границы была прекращена", — сказал он.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

Читайте также: Выборы в Польше. "Победители проиграли": скорее всего, правительство возглавит Туск – BBC