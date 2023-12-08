Туск пообещал "немедленно" решить конфликт Польши и Украины, когда станет премьером
Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, пообещал решить проблемы между Польшей и Украиной, которые возникли на границе. Об этом он сообщил в общении с журналистами, цитирует его Голос Америки.
По его словам, новое правительство Польши будет решать проблемы, которые возникли между Киевом и Варшавой в последнее время.
Он отметил, что приоритетом для него будут внутренние польские вопросы.
Туск заявил, что конфликт на границе между Польшей и Украиной — это результаты "просчетов" действующего правительства во главе с Матеушем Моравецким.
Политик подчеркнул, что "немедленно" возьмется за проблему блокировки границы с Украиной польскими перевозчиками.
"Я буду действовать в интересах польских перевозчиков, но буду решать вопрос так, чтобы блокада границы была прекращена", — резюмировал он.
- 15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.
- 16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".
- Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель.
Читайте также: Туск готовится стать новым премьером Польши. Уже сформировал правительство: список от TVN