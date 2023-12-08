Туск пообещал "немедленно" решить конфликт Польши и Украины, когда станет премьером

Туск раскритиковал правительство Моравецкого и сказал, что "немедленно" возьмется за проблемы Польши и Украины

Дональд Туск (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, пообещал решить проблемы между Польшей и Украиной, которые возникли на границе. Об этом он сообщил в общении с журналистами, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, новое правительство Польши будет решать проблемы, которые возникли между Киевом и Варшавой в последнее время.

Он отметил, что приоритетом для него будут внутренние польские вопросы.

Туск заявил, что конфликт на границе между Польшей и Украиной — это результаты "просчетов" действующего правительства во главе с Матеушем Моравецким.

Политик подчеркнул, что "немедленно" возьмется за проблему блокировки границы с Украиной польскими перевозчиками.

"Я буду действовать в интересах польских перевозчиков, но буду решать вопрос так, чтобы блокада границы была прекращена", — резюмировал он.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель.

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