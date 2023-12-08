Туск пообіцяв "негайно" вирішити конфлікт Польщі та України, коли стане прем'єром

Туск розкритикував уряд Моравецького і сказав, що "негайно" візьметься за проблеми Польщі та України

Дональд Туск (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск, пообіцяв розв'язати проблеми між Польщею та Україною, що виникли на кордоні. Про це він повідомив у спілкуванні із журналістами, цитує його Голос Америки.

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За його словами, новий уряд Польщі розв'язуватиме проблеми, які виникли між Києвом та Варшавою останнім часом.

Він наголосив, що пріоритетом для нього будуть внутрішні польські питання.

Туск заявив, що конфлікт на кордоні між Польщею та Україною – це результати "прорахунків" чинного уряду на чолі з Матеушем Моравецьким.

Політик наголосив, що "негайно" візьметься за проблему блокування кордону з Україною польськими перевізниками.

"Я діятиму на користь польських перевізників, але розв'язуватиму питання так, щоб блокаду кордону було припинено", — резюмував він.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Дуда привів до присяги новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Моравецьким. На думку більшості депутатів Сейму, він працюватиме щонайбільше два тижні.

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