Туск: Задача нового правительства Польши – твердо требовать у Запада помощи Украине

Новый премьер Польши отметил, что "не может слушать политиков, которые говорят об усталости от войны, когда Украина нуждается в поддержке"

Дональд Туск (Фото: ЭРА, PAWEL SUPERNAK)

Новоизбранный премьер-министр и глава правительства Польши Дональд Туск, выступая с речью в Сейме, заявил, что задача нового польского правительства – требовать у западных союзников полной решимости в помощи Украине.

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"Президенту Зеленскому в глаза говорят, что нет сил. Задача Польши, нового правительства – громко и твердо требовать от Запада полной решительности в помощи Украине в этой войне", – сказал Туск, добавив, что будет делать это "с первого дня".

Он отметил, что "не может слушать политиков, которые говорят об усталости от войны, когда Украина нуждается в поддержке".

Туск добавил, что стремится вернуть Польше статус лидера в ЕС, а также стать "надежным союзником США".

Премьер Польши в реальном времени зачитывает состав нового правительства. LIGA.net публиковала его раньше.

8 декабря 2023 года Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

Вечером 11 декабря Сейм Польши избрал Туска премьером.

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