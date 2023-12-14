Макрон, Шольц и Мишель едут завтракать с Орбаном. Будут убеждать его относительно Украины

Президент Европейского совета и главы правительств Франции и Германии будут пытаться убедить Орбана изменить мнение

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц соберутся на рабочий завтрак с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который угрожает заблокировать ряд важных решений саммита. Об этом сообщило издание Politico.

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Комментируя саммит лидеров стран-членов ЕС, лидер немецких социал-демократов в Европарламенте Йенс Гайер заявил, что благодаря Орбану российский диктатор Владимир Путин "также сидит за столом переговоров на высшем уровне", цитируют его журналисты.

В связи с обострением ситуации с началом переговоров по вступлению Украины в ЕС, Мишель, Макрон и Шольц встретятся с Орбаном, чтобы убедить его.

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Издание напоминает, что 13 декабря президент Мишель встретился с Шольцем и Урсулой фон дер Ляен, чтобы согласовать "общую линию" перед саммитом.

10 ноября 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у страны есть "четкая позиция " – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

Позже он пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

6 декабря партия венгерского премьера Фидес подала резолюцию в парламент с призывом не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

12 декабря представители венгерской общины Закарпатья обратились к Орбану и президенту Европейского совета Мишелю с просьбой допустить Украину к переговорам о вступлении в ЕС.

11 декабря Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Глава МИД рассказал, что на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией.

14 декабря Кулеба провел разговор с новым министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Одной из тем обсуждений стали вступительные переговоры Украины с ЕС.

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