Орбан залишив залу під час голосування щодо України в ЄС. Це запропонував Шольц – Politico

Віктор Орбан (фото - пресслужба ЄС)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу, коли лідери ЄС ухвалювали рішення розпочати переговори про вступ України до блоку. Про це виданню The Guardian розповіли три неназвані дипломати ЄС. Politico, посилаючись на двох неназваних чиновників, повідомило, що це була пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка зараз перебуває у Брюсселі, відповідаючи на запитання в ефірі телемарафону, як вдалося ухвалити рішення без участі Угорщини, сказала: "У нас у команді це звучало як "Віктор Орбан залишив чат". Десь так і вийшло".

За даними Politico, Шольц сказав Орбану перед іншими лідерами, що якщо він дійсно не бажає погоджуватися, він може залишити залу, щоб лідери ЄС могли ухвалити одностайне рішення про розширення за його відсутності.

Однак ця пропозиція не з'явилася спонтанно, а була узгоджена під час попередніх обговорень, сказав один із чиновників. Третій чиновник повідомив журналістам, що Орбан "на мить був відсутній у залі у заздалегідь узгодженій та конструктивній манері".

Орбан після ухвалення рішення про старт переговорів на своїх сторінках у соцмережах вчергове заявив, що він, як і раніше, проти цього, але оскільки всі інші члени ЄС наполягають на такому кроці, Угорщина не стала його блокувати.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів про вступ України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські посадовці намагались переконати Орбана не голосувати проти.

Ще сьогодні зранку Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори. Однак ввечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

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