Орбан: Угорщина не брала участі в ухваленні рішення щодо України в ЄС, але перешкоджати не стала
Угорщина, як і раніше, вважає, що початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу є "поганим рішенням", але оскільки всі інші члени ЄС наполягають на такому кроці, Угорщина не стала його блокувати. Про це заявив у зверненні до своєї національної аудиторії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Сьогодні саміт лідерів ЄС ухвалив рішення розпочати процедуру переговорів з Україною щодо її вступу до ЄС. Таке рішення за статутом Євросоюзу може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів.
Орбан, який послідовно виступав проти такого рішення, ще вранці категорично стверджував, що Угорщина не підтримає початок переговорів з Україною щодо вступу та надання Україні фінансової допомоги ЄС у розмірі 50 млрд євро.
У зверненні до своїх виборців він наголосив, що "Угорщина не брала участі в ухваленні цього рішення", проте водночас не стала перешкоджати його ухваленню рештою членів ЄС.
Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023
Також Єврорада вирішила розпочати переговори про вступ із Молдовою, надала статус кандидата на вступ до ЄС Грузії, і заявила, що розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, як тільки "буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства".
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
- Вранці 14 грудня президент виступив відеозв'язком на зустрічі Європейської ради. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно".