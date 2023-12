Орбан: Угорщина не брала участі в ухваленні рішення щодо України в ЄС, але перешкоджати не стала

Угорщина, як і раніше, вважає, що початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу є "поганим рішенням", але оскільки всі інші члени ЄС наполягають на такому кроці, Угорщина не стала його блокувати. Про це заявив у зверненні до своєї національної аудиторії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Сьогодні саміт лідерів ЄС ухвалив рішення розпочати процедуру переговорів з Україною щодо її вступу до ЄС. Таке рішення за статутом Євросоюзу може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів.

Орбан, який послідовно виступав проти такого рішення, ще вранці категорично стверджував, що Угорщина не підтримає початок переговорів з Україною щодо вступу та надання Україні фінансової допомоги ЄС у розмірі 50 млрд євро.

У зверненні до своїх виборців він наголосив, що "Угорщина не брала участі в ухваленні цього рішення", проте водночас не стала перешкоджати його ухваленню рештою членів ЄС.

