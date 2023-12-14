Орбан: Угорщина не брала участі в ухваленні рішення щодо України в ЄС, але перешкоджати не стала

Угорщина вважає початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу "поганим рішенням", але не стала його блокувати, сказав Орбан

Віктор Орбан (Фото - скриншот із відео)

Угорщина, як і раніше, вважає, що початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу є "поганим рішенням", але оскільки всі інші члени ЄС наполягають на такому кроці, Угорщина не стала його блокувати. Про це заявив у зверненні до своєї національної аудиторії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Сьогодні саміт лідерів ЄС ухвалив рішення розпочати процедуру переговорів з Україною щодо її вступу до ЄС. Таке рішення за статутом Євросоюзу може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів.

Орбан, який послідовно виступав проти такого рішення, ще вранці категорично стверджував, що Угорщина не підтримає початок переговорів з Україною щодо вступу та надання Україні фінансової допомоги ЄС у розмірі 50 млрд євро.

У зверненні до своїх виборців він наголосив, що "Угорщина не брала участі в ухваленні цього рішення", проте водночас не стала перешкоджати його ухваленню рештою членів ЄС.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

Також Єврорада вирішила розпочати переговори про вступ із Молдовою, надала статус кандидата на вступ до ЄС Грузії, і заявила, що розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, як тільки "буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства".