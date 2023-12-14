Орбан: Венгрия не участвовала в принятии решения об Украине в ЕС, но мешать не стала

Венгрия считает начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз "плохим решением", но не стала его блокировать, сказал Орбан

Виктор Орбан (Фото - скриншот из видео)

Венгрия по-прежнему считает, что начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз – "плохое решение", но поскольку все остальные члены ЕС настаивают на таком шаге, Венгрия не стала его блокировать. Об этом заявил в обращении к своей национальной аудитории премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сегодня саммит лидеров ЕС принял решение начать процедуру переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Такое решение по уставу Евросоюза может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов.

Орбан, который последовательно выступал против такого решения, еще утром категорически утверждал, что Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении и предоставление Украине финансовой помощи ЕС в размере 50 млрд евро.

В обращении к своим избирателям он подчеркнул, что "Венгрия не участвовала в принятии этого решения", однако при этом не стала препятствовать его принятию остальными членами ЕС.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

Также Евросовет решил начать переговоры о вступлении с Молдовой, предоставил статус кандидата на вступление в ЕС Грузии, и заявил, что начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только "будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".