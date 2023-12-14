Орбан: Венгрия не участвовала в принятии решения об Украине в ЕС, но мешать не стала
Венгрия по-прежнему считает, что начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз – "плохое решение", но поскольку все остальные члены ЕС настаивают на таком шаге, Венгрия не стала его блокировать. Об этом заявил в обращении к своей национальной аудитории премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Сегодня саммит лидеров ЕС принял решение начать процедуру переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Такое решение по уставу Евросоюза может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов.
Орбан, который последовательно выступал против такого решения, еще утром категорически утверждал, что Венгрия не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении и предоставление Украине финансовой помощи ЕС в размере 50 млрд евро.
В обращении к своим избирателям он подчеркнул, что "Венгрия не участвовала в принятии этого решения", однако при этом не стала препятствовать его принятию остальными членами ЕС.
Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023
Также Евросовет решил начать переговоры о вступлении с Молдовой, предоставил статус кандидата на вступление в ЕС Грузии, и заявил, что начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только "будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
- Утром 14 декабря президент выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета. Он заявил лидерам ЕС, что сегодня "решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил им о "решении, которое было обещано".