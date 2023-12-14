Не убедили: Орбан заявил, что заблокирует помощь ЕС Украине и переговоры о ее вступлении

Орбан заявил, что он по-прежнему против начала переговоров о вступлении Украины и что Венгрия не поддержит финансовую помощь ЕС Украине

Виктор Орбан (Фото - EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на саммите лидеров Евросоюза, что он против начала переговоров о вступлении Украины и что Венгрия не поддержит предоставление Украине финансовой помощи ЕС в размере 50 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.

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Орбан сказал журналистам, что Венгрия заблокирует предоставление Киеву финансовой помощи из бюджета ЕС, при этом отметив, что оказывать Украине долгосрочную помощь можно и за рамками этого бюджета.

Что касается начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, то Орбан считает, что такие переговоры начинать нельзя, потому что Украина "не выполнила три из семи требований" ЕС.

"Есть условия, они не были выполнены. Совет не может принимать решение (о начале переговоров. – Ред.)", – сказал он.

Ранее лидеры всех государств Евросоюза, за исключением Венгрии, выступили за начало переговоров с Украиной о вступлении. Устав Евросоюза требует, чтобы такие решения принимались полным консенсусом всех стран.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены во время рабочего завтрака убедить Орбана изменить позицию относительно Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уверен в возможности убедить венгерского премьера договориться с остальными членами ЕС.

Однако Орбан заявил журналистам, что речь идет о вопросах для Венгрии настолько принципиальных, что уступки в них невозможны.

"Венгры не поддаются давлению", – сказал он.

Ранее сегодня Орбан заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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