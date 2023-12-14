Премьер Нидерландов Рютте уверен, что переубедит Орбана в вопросе Украины
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Брюсселе, что сможет убедить венгерского коллегу Виктора Орбана прийти к соглашению с Евросоюзом в вопросе Украины. Его цитирует Euronews.
Он обосновал свою уверенность предыдущим опытом. По словам Рютте, "пока ЕС удавалось достичь единодушия, в том числе по Орбану".
"И я абсолютно уверен, и буду напряженно работать над тем, чтобы и сегодня это произошло", – сказал глава нидерландского правительства.
Рютте подчеркнул, что поддерживает предложение Еврокомиссии, которое рекомендовало открыть переговоры с Украиной, и добавил, что сегодняшнее разблокирование Советом ЕС 10 млрд евро финансирования для Венгрии является "просто случайным совпадением" с рассмотрением украинских вопросов на саммите ЕС.
Сегодня Орбан начал день с того, что еще раз выступил против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, заявив, что "скорое вступление Украины будет иметь разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".
- 7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
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