Премьер Нидерландов Рютте уверен, что переубедит Орбана в вопросе Украины

По его словам, "пока ЕС удавалось достичь единодушия, в том числе относительно Орбана"

Марк Рютте (Фото: пресс-служба правительства Нидерландов)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Брюсселе, что сможет убедить венгерского коллегу Виктора Орбана прийти к соглашению с Евросоюзом в вопросе Украины. Его цитирует Euronews.

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Он обосновал свою уверенность предыдущим опытом. По словам Рютте, "пока ЕС удавалось достичь единодушия, в том числе по Орбану".

"И я абсолютно уверен, и буду напряженно работать над тем, чтобы и сегодня это произошло", – сказал глава нидерландского правительства.

Рютте подчеркнул, что поддерживает предложение Еврокомиссии, которое рекомендовало открыть переговоры с Украиной, и добавил, что сегодняшнее разблокирование Советом ЕС 10 млрд евро финансирования для Венгрии является "просто случайным совпадением" с рассмотрением украинских вопросов на саммите ЕС.

Сегодня Орбан начал день с того, что еще раз выступил против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, заявив, что "скорое вступление Украины будет иметь разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

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