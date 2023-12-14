Прем'єр Нідерландів Рютте впевнений, що переконає Орбана у питанні України

За його словами, "поки що ЄС вдавалося досягнути одностайності, зокрема щодо Орбана"

Марк Рютте (Фото: пресслужба уряду Нідерландів)

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Брюсселі, що зможе переконати угорського колегу Віктора Орбана дійти згоди з Євросоюзом у питанні України. Його цитує Euronews.

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Він обґрунтував свою впевненість попереднім досвідом. За словами Рютте, "поки що ЄС вдавалося досягнути одностайності, зокрема щодо Орбана".

"І я абсолютно впевнений, і буду напружено працювати над тим, щоб і сьогодні це сталося", – сказав глава нідерландського уряду.

Рютте наголосив, що підтримує пропозицію Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори з Україною, і додав, що сьогоднішнє розблокування Радою ЄС 10 млрд євро фінансування для Угорщини є "просто випадковим збігом" із розглядом українських питань на саміті ЄС.

Сьогодні Орбан розпочав день із того, що вкотре виступив проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС, заявивши, що "швидкий вступ України матиме руйнівні наслідки для європейських фермерів, бюджету ЄС і європейської безпеки".

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

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