Орбан заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом он сообщил в X (Twitter).
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По его словам, быстрое вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".
"Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза, поэтому мы не можем его поддержать", — заявил Орбан.
Ранее Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро, так как считает, что правительство страны выполняет свои обязательства по восстановлению верховенства права.
- 7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
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