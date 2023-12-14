Орбан заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия"

Орбан заявил, что это "не отвечает интересам Венгрии и Европейского Союза", а поэтому он не может поддержать быструю евроинтеграцию Украины

Виктор Орбан (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом он сообщил в X (Twitter).

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По его словам, быстрое вступление Украины в ЕС будет иметь "разрушительные последствия для европейских фермеров, бюджета ЕС и европейской безопасности".

"Это не отвечает интересам ни Венгрии, ни Европейского Союза, поэтому мы не можем его поддержать", — заявил Орбан.

Ранее Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро, так как считает, что правительство страны выполняет свои обязательства по восстановлению верховенства права.

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

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