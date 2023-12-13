Шантаж Орбана сработал: ЕС разблокировал финансирование для Венгрии на 10 млрд евро
Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро, так как считает, что правительство страны выполняет свои обязательства по восстановлению верховенства права. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
Размороженные средства составляют около трети суммы, которую ЕС заморозил в 2022 году после того, как признал существенные проблемы с коррупцией и соблюдением принципа верховенства права в Венгрии.
В сообщении Еврокомиссии отмечается, что в Венгрии приняты законы, направленные на усиление независимости суда, и это дает основания для снятия блокировки с финансирования страны из бюджета Евросоюза.
Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "настаивал на том, чтобы Венгрии восстановили финансирование, прежде чем он рассмотрит возможность поддержки пакета помощи ЕС для Украины в размере 50 млрд евро". Он также категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
При этом "неизвестно, ослабит ли частичное размораживание средств намерение Орбана блокировать вопросы, связанные с Украиной, на саммите лидеров в Брюсселе 14-15 декабря", – пишет издание.
23 ноября исполнительные органы Евросоюза утвердили авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.
Ранее сегодня издание Politico сообщило, что главы крупнейших политических групп Европы намерены призвать Брюссель не размораживать финансирование Венгрии, пока в стране не будет полностью восстановлено верховенство права.
- 7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
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