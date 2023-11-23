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ЕС разблокировал дотации для Венгрии, чтобы Орбан снял возражения против помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 14:08
ЕС разблокировал дотации для Венгрии, чтобы Орбан снял возражения против помощи Украине - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Исполнительные органы Евросоюза утвердили 23 ноября авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии. Таким образом ЕС пытается убедить премьер-министра страны Виктора Орбана снять возражения против помощи Украине, пишет Reuters.

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Ранее Европейская комиссия исключила Венгрию из программы экономического стимулирования для преодоления последствий пандемии коронавируса из-за признаков коррупции и отступления правительства Орбана от принципов демократии.

После этого Венгрия наложила фактическое вето на решения ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро до 2027 года и о начале переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз. 

Также правительство Орбана заблокировало план военной помощи ЕС Украине в размере 20 млрд евро и выступило против усиления санкций в отношении России.

В настоящее время ничего не известно, брала ли на себя Венгрия перед Евросоюзом обязательство снять вето после разморозки финансирования от ЕС. 

20 ноября в рамках кампании по выборам в Европарламент правительство Венгрии разместило по стране "гнусные" билборды с изображением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сына американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса.   

22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины. 

В тот же день в парламент Венгрии был внесен законопроект о создании государственного Агентства по защите суверенитета, которое должно выявлять и пресекать "иностранные попытки влияния на политику".  В своих выступлениях Орбан заявляет, что главным смыслом его работы как премьера является защита суверенитета Венгрии от посягательств Евросоюза. 

  • 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
  • Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
  • 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
Сергей Бережной
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