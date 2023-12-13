Лидеры крупнейших партий ЕС против уступок Орбану – Politico

Политические группы ЕС намерены призвать Брюссель не размораживать финансирование Венгрии, пока она не восстановит полностью верховенство права

Виктор Орбан (Фото - EPA)

Главы крупнейших политических групп Европы намерены призвать Брюссель не размораживать финансирование Евросоюзом Венгрии, пока в стране не будет полностью восстановлено верховенство права. Текст письма лидеров партий в ЕС цитирует издание Politico.

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Издание располагает проектом письма, которое еще не опубликовано, так как подписано лидерами пока не всех поддержавших его партий (Европейской народной партии, Социалистов и Демократов, Обнови Европу и Зеленых). При этом во всех четырех партиях подтвердили изданию, что письмо непременно будет подписано.

"Мы хотели бы выразить глубокую обеспокоенность в связи с ожидаемой положительной оценкой венгерской судебной реформы", – говорится в проекте письма.

По данным высокопоставленных источников, Европейская комиссия планирует разблокировать для Венгрии 10 млрд евро финансирования, которые были заморожены, как было заявлено, из-за отступления правительства Венгрии от принципа верховенства права. Предполагается, что эти средства будут разморожены из-за угроз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать пакет европейской финансовой помощи для Украины, а также наложить вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

По мнению авторов письма, поставленные Евросоюзом Венгрии условия размораживания финансирования, включая глубокую реформу судебной системы, так и не были выполнены.

В руководстве ЕС утверждают, что Будапешт уже реформировал судебную систему и размораживание средств никак не связано с угрозой Орбана блокировать помощь Украине.

При этом некоторые высокопоставленные чиновники Венгрии продолжают напрямую увязывать позицию страны по Украине и размораживание финансирования со стороны ЕС, пишет издание. Политический советник премьера Балаж Орбан (его однофамилец, но не родственник), заявил 12 декабря, что "если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета Евросоюза, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными".

Авторы письма считают, что уступка ЕС в этом вопросе Венгрии стала бы ошибкой, поскольку Венгрия, по их мнению, не выполнила взятых обязательств. В частности, не было изменено национальное законодательство для усиления независимости судебной власти, и даже принятые в этом направлении поправки не были введены в действие.

Письмо завершается предупреждением о новых угрозах для принципа верховенства права в Венгрии, в том числе упоминаются законопроект о создании Агентства по защите суверенитета, который "позволит премьер-министру создать новый орган власти непосредственно под его контролем, наделенный широкими полномочиями без каких-либо ограничений и вне демократического контроля".

7 октября Орбан и Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза.

25 октября после того, как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.

23 ноября исполнительные органы Евросоюза утвердили авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.

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