Лідери найбільших партій ЄС проти поступок Орбану – Politico

Політичні групи ЄС мають намір закликати Брюссель не розморожувати фінансування Угорщини, доки вона повністю не відновить верховенство права

Віктор Орбан (Фото - EPA)

Глави найбільших політичних груп Європи мають намір закликати Брюссель не розморожувати фінансування Євросоюзом Угорщини, доки в країні не буде повністю відновлено верховенство права. Текст листа лідерів партій у ЄС цитує видання Politico.

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Видання має у своєму розпорядженні проєкт листа, який ще не опубліковано, оскільки підписано лідерами поки що не всіх партій, що його підтримують (Європейської народної партії, Соціалістів і Демократів, Обнови Європу та Зелених). Водночас у всіх чотирьох партіях виданню підтвердили, що лист неодмінно буде підписано.

"Ми хотіли б висловити глибоке занепокоєння у зв'язку з очікуваною позитивною оцінкою угорської судової реформи", – йдеться у проєкті листа.

За даними високопоставлених джерел, Європейська комісія планує розблокувати для Угорщини 10 млрд євро фінансування, заморожених, як було заявлено, через відступ уряду Угорщини від принципу верховенства права. Передбачається, що ці кошти буде розморожено через погрози прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати пакет європейської фінансової допомоги для України, а також накласти вето на початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

На думку авторів листа, поставлені Євросоюзом Угорщини умови розморожування фінансування, включно з глибокою реформою судової системи, так і не було виконано.

У керівництві ЄС стверджують, що Будапешт вже реформував судову систему і розморожування коштів ніяк не пов'язане із загрозою Орбана блокувати допомогу Україні.

Водночас деякі високопосадовці Угорщини продовжують безпосередньо пов'язувати позицію країни щодо України та розморожування фінансування з боку ЄС, пише видання. Політичний радник прем'єра Балаж Орбан (його однопрізвищник, але не родич) заявив 12 грудня, що "якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України здійснювалося зі зміненого бюджету Євросоюзу, тоді ці два питання стануть взаємопов'язаними".

Автори листа вважають, що поступка ЄС у цьому питанні Угорщини стала б помилкою, оскільки Угорщина, на їхню думку, не виконала взятих зобов'язань. Зокрема, не було змінено національне законодавство для посилення незалежності судової влади, і навіть ухвалені в цьому напрямі поправки не набули чинності.

Лист завершується попередженням про нові загрози для принципу верховенства права в Угорщині, зокрема згадується законопроєкт про створення Агентства із захисту суверенітету, який "дозволить прем'єр-міністру створити новий орган влади безпосередньо під його контролем, наділений широкими повноваженнями без будь-яких обмежень і поза демократичного контролю".

7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.

25 жовтня після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

23 листопада виконавчі органи Євросоюзу затвердили авансові виплати у розмірі 900 млн євро в рамках раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.

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