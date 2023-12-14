Орбан покинул зал во время голосования насчет Украины в ЕС. Это предложил Шольц – Politico

Виктор Орбан (фото - пресс-служба ЕС)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, когда лидеры ЕС принимали решение начать переговоры о вступлении Украины в блок. Об этом изданию The Guardian рассказали три неназванных дипломата ЕС. Politico, ссылаясь на двух неназванных чиновников, сообщило, что это было предложение канцлера Германии Олафа Шольца.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая сейчас находится в Брюсселе, отвечая на вопрос в эфире телемарафона, как удалось принять решение без участия Венгрии, сказала: "У нас в команде это звучало как "Виктор Орбан покинул чат". Где-то так и получилось".

По данным Politico, Шольц сказал Орбану перед другими лидерами, что если он действительно не желает соглашаться, он может покинуть зал, чтобы лидеры ЕС могли принять единогласное решение о расширении в его отсутствие.

Однако это предложение не появилось спонтанно, а было согласовано в ходе предыдущих обсуждений, сказал один из чиновников. Третий чиновник сообщил журналистам, что Орбан "на мгновение отсутствовал в зале в заранее согласованной и конструктивной манере".

Орбан после принятия решения о старте переговоров на своих страницах в соцсетях в очередной раз заявил, что он по-прежнему против этого, но поскольку все остальные члены ЕС настаивают на таком шаге, Венгрия не стала его блокировать.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще сегодня утром Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры. Однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Читайте также: "Все было не зря". Реакции лидеров ЕС и украинцев на старт переговоров о вступлении в блок