"Все було недарма". Реакції лідерів ЄС та українців на старт переговорів про вступ до блоку

В Європі та Україні відреагували на рішення Євроради розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан теж відреагував – нагадав, що він був проти

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Європейські лідери та дипломати, а також українські посадовці відреагували на ухвалене сьогодні рішення Європейської ради розпочати переговори про вступ України до ЄС. Цей крок називають "історичним".

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це "стратегічне рішення і день, який залишиться вкарбованим в історію нашого Союзу".

"Пишаємося тим, що ми виконали свої обіцянки, і радіємо за наших партнерів", – заявила вона.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав: "Сьогодні ми робимо історичний крок до зміцнення європейської сім’ї <…> Це значний крок до єдиної, успішної та стабільної Європи. Будуймо міцніше майбутнє разом!".

Голова Європарламенту Роберта Мецола коротко написала: "Європа – це Україна. Україна – це Європа".

Угорський прем'єр Віктор Орбан тим часом в черговий раз нагадав, що Будапешт був проти цього рішення: "Початок переговорів про вступ з Україною – погане рішення. Угорщина не брала участі в ухваленні рішення".

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що це "чудова новина" для Зеленського і "всіх хоробрих українців, які борються за свою країну та свою безпеку, і для нашої безпеки та цінностей голландців та європейців".

Прем’єрка Естонії Кая Каллас теж назвала цей день історичним: "Попри всі труднощі, ми досягли рішення розпочати переговори про приєднання України та Молдови. І Україна, і Молдова зробили свою домашню роботу і готові робити наступні кроки на шляху приєднання до нашої європейської сім’ї".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що це "чіткий знак для Путіна, що ЄС підтримує Україну, і Україна виграє війну".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що сьогоднішнє рішення "підтверджує, що ніколи не можна впадати у песимізм": "Треба боротися до кінця. Зараз треба зробити все, щоб Україна й надалі отримувала військову та фінансову допомогу. Буде непросто, але Україна переможе, ми переможемо!".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що "це перемога єдності й перемога всієї Європи".

"Давайте міцно обіймемо Україну та Молдову", – написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала новини з Брюсселя "дивовижними", а цей день – "дійсно історичним".

Президент Володимир Зеленський заявив, що це "перемога України, перемога всієї Європи, перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав цей день історичним: "Домінує одна емоція: все було недаремно. Рішення про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС є новим початком для України та всієї Європи".

Заступник Кулеби Андрій Мельник написав, що "зовсім скоро" Україна приєднається до родини ЄС, виконавши домашнє завдання "зі швидкістю світла". Наголосив, що наступний крок – членство в НАТО.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав, що попереду непростий шлях, але "ми готові пройти його максимально швидко".