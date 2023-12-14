"Все було недарма". Реакції лідерів ЄС та українців на старт переговорів про вступ до блоку
Європейські лідери та дипломати, а також українські посадовці відреагували на ухвалене сьогодні рішення Європейської ради розпочати переговори про вступ України до ЄС. Цей крок називають "історичним".
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це "стратегічне рішення і день, який залишиться вкарбованим в історію нашого Союзу".
"Пишаємося тим, що ми виконали свої обіцянки, і радіємо за наших партнерів", – заявила вона.
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав: "Сьогодні ми робимо історичний крок до зміцнення європейської сім’ї <…> Це значний крок до єдиної, успішної та стабільної Європи. Будуймо міцніше майбутнє разом!".
Голова Європарламенту Роберта Мецола коротко написала: "Європа – це Україна. Україна – це Європа".
Угорський прем'єр Віктор Орбан тим часом в черговий раз нагадав, що Будапешт був проти цього рішення: "Початок переговорів про вступ з Україною – погане рішення. Угорщина не брала участі в ухваленні рішення".
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що це "чудова новина" для Зеленського і "всіх хоробрих українців, які борються за свою країну та свою безпеку, і для нашої безпеки та цінностей голландців та європейців".
Прем’єрка Естонії Кая Каллас теж назвала цей день історичним: "Попри всі труднощі, ми досягли рішення розпочати переговори про приєднання України та Молдови. І Україна, і Молдова зробили свою домашню роботу і готові робити наступні кроки на шляху приєднання до нашої європейської сім’ї".
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що це "чіткий знак для Путіна, що ЄС підтримує Україну, і Україна виграє війну".
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що сьогоднішнє рішення "підтверджує, що ніколи не можна впадати у песимізм": "Треба боротися до кінця. Зараз треба зробити все, щоб Україна й надалі отримувала військову та фінансову допомогу. Буде непросто, але Україна переможе, ми переможемо!".
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що "це перемога єдності й перемога всієї Європи".
"Давайте міцно обіймемо Україну та Молдову", – написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала новини з Брюсселя "дивовижними", а цей день – "дійсно історичним".
Президент Володимир Зеленський заявив, що це "перемога України, перемога всієї Європи, перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав цей день історичним: "Домінує одна емоція: все було недаремно. Рішення про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС є новим початком для України та всієї Європи".
Заступник Кулеби Андрій Мельник написав, що "зовсім скоро" Україна приєднається до родини ЄС, виконавши домашнє завдання "зі швидкістю світла". Наголосив, що наступний крок – членство в НАТО.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав, що попереду непростий шлях, але "ми готові пройти його максимально швидко".
- Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до блоку.
- Угорський прем'єр Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Як зрештою вдалося переконати Угорщину підтримати це рішення – наразі невідомо.