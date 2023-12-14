"Все было не зря". Реакции лидеров ЕС и украинцев на старт переговоров о вступлении в блок

В Европе и Украине отреагировали на решение Евросовета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан тоже отреагировал – напомнил, что был против

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Европейские лидеры и дипломаты, а также украинские чиновники отреагировали на принятое сегодня решение Европейского совета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Этот шаг называют "историческим".

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что это "стратегическое решение и день, который останется запечатленным в истории нашего Союза".

"Гордимся тем, что мы выполнили свои обещания, и радуемся за наших партнеров", – заявила она.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал: "Сегодня мы делаем исторический шаг к укреплению европейской семьи <…> Это значительный шаг к единой, процветающей и стабильной Европе. Давайте строить более крепкое будущее вместе!".

Глава Европарламента Роберта Мецола коротко написала: "Европа – это Украина. Украина – это Европа".

Венгерский премьер Виктор Орбан тем временем в очередной раз напомнил, что Будапешт был против этого решения: "Начало переговоров о вступлении с Украиной – плохое решение. Венгрия не принимала участия в принятии решения".

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что это "прекрасная новость" для Зеленского и "всех храбрых украинцев, борющихся за свою страну и свою безопасность, и для нашей безопасности и ценностей голландцев и европейцев".

Премьер Эстонии Кая Каллас тоже назвала этот день историческим: "Несмотря на все трудности, мы достигли решения начать переговоры о присоединении с Украиной и Молдовой. И Украина, и Молдова сделали свою домашнюю работу и готовы делать следующие шаги на пути присоединения к нашей европейской семье".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что это "четкий знак для Путина, что ЕС поддерживает Украину, и Украина выиграет войну".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что сегодняшнее решение "подтверждает, что никогда нельзя впадать в пессимизм": "Надо бороться до конца. Сейчас надо сделать все, чтобы Украина и дальше получала военную и финансовую помощь. Будет непросто, но Украина победит, мы победим!".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "это победа единства и победа всей Европы".

"Давайте крепко обнимем Украину и Молдову", – написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала новости из Брюсселя "удивительными", а этот день – "истинно историческим".

Президент Владимир Зеленский заявил, что это "победа Украины, победа всей Европы, победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот день историческим: "Доминирует одна эмоция: все было не зря. Решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС является новым началом для Украины и всей Европы".

Заместитель Кулебы Андрей Мельник написал, что "совсем скоро" Украина присоединится к семье ЕС, выполнив домашнее задание "со скоростью света". Подчеркнул, что следующий шаг – членство в НАТО.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что предстоит непростой путь, но "мы готовы пройти его максимально быстро".