Орбан знову заявив про свій "чіткий меседж", що не треба обговорювати членство України в ЄС

Орбан зателефонував Санчесу і закликав утриматися від переговорів щодо України. Зеленський теж зателефонував прем'єру Іспанії – із протилежним закликом

Віктор Орбан (Фото - Twitter Zoltan Kovacs)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти старту переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це він заявив у телефонній розмові з переобраним на посаду прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесом.

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"У мене сьогодні була відверта телефонна розмова з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Мій меседж був чітким: нам слід утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Євроради, оскільки у цьому питанні немає єдності серед держав-членів", – заявив Орбан.

Президент Володимир Зеленський теж зателефонував сьогодні Санчесу – привітав його з переобранням на посаду глави уряду.

За словами Зеленського, вони також обговорили безпекові питання та прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Євроради.

"Розраховуємо, що головування Іспанії у Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", – заявив Зеленський.

ДОПОВНЕНО О 21:10. Санчес після розмови із Зеленським написав: "Ми обговорили прогрес на шляху вступу до Європейського Союзу. Ми продовжуємо працювати над досягненням консенсусу [серед 27 країн блоку]".

Він наголосив, що Україна залишається пріоритетом для Іспанії як в плані двосторонніх відносин, так і з точки зору головування в Раді ЄС.

"Важливо зберегти єдність перед обличчям російської агресії", – заявив Санчес.

Про розмову з Орбаном іспанський прем’єр нічого не написав.

10 листопада Орбан заявив, що у Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

1 грудня він знову заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам країни і не повинні розпочинатися.

Вчора Єрмак повідомив, що зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Сіярто. Вони обговорили можливість зустрічі Зеленського із Орбаном. Єрмак наголосив, що Україна розраховує на рішення про старт переговорів щодо членства у ЄС.

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