Орбан знову заявив про свій "чіткий меседж", що не треба обговорювати членство України в ЄС

Орбан знову заявив про свій "чіткий меседж", що не треба обговорювати членство України в ЄСдоповнено
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти старту переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це він заявив у телефонній розмові з переобраним на посаду прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесом.
"У мене сьогодні була відверта телефонна розмова з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Мій меседж був чітким: нам слід утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Євроради, оскільки у цьому питанні немає єдності серед держав-членів", – заявив Орбан.
Президент Володимир Зеленський теж зателефонував сьогодні Санчесу – привітав його з переобранням на посаду глави уряду.
За словами Зеленського, вони також обговорили безпекові питання та прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Євроради.
"Розраховуємо, що головування Іспанії у Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", – заявив Зеленський.
ДОПОВНЕНО О 21:10. Санчес після розмови із Зеленським написав: "Ми обговорили прогрес на шляху вступу до Європейського Союзу. Ми продовжуємо працювати над досягненням консенсусу [серед 27 країн блоку]".
Він наголосив, що Україна залишається пріоритетом для Іспанії як в плані двосторонніх відносин, так і з точки зору головування в Раді ЄС.
"Важливо зберегти єдність перед обличчям російської агресії", – заявив Санчес.
Про розмову з Орбаном іспанський прем’єр нічого не написав.
- 10 листопада Орбан заявив, що у Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.
- 1 грудня він знову заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам країни і не повинні розпочинатися.
- Вчора Єрмак повідомив, що зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Сіярто. Вони обговорили можливість зустрічі Зеленського із Орбаном. Єрмак наголосив, що Україна розраховує на рішення про старт переговорів щодо членства у ЄС.
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