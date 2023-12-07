Лідер фракції Європарламенту про Орбана: Ми не терпітимемо шантаж якогось автократа

Євродепутат: Не можна дозволяти Угорщині шантажувати ЄС погрозами заблокувати вступ України, якщо Будапешт не отримає грошей

Віктор Орбан (Фото - EPA)

Не можна дозволяти Угорщині шантажувати решту членів Євросоюзу погрозами заблокувати переговори про вступ України у разі відмови Будапешту у фінансуванні. Про це заявив лідер великої фракції Європарламенту Педро Маркес, пише The Guardian.

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Маркес є віцепрезидентом фракції соціалістів і демократів, яка об'єднує 142 депутати Європарламенту. Він вважає, що ЄС не повинен дозволяти прем'єру Угорщини Віктору Орбану шантажувати Брюссель.

"Це сигнал тривоги для лідерів ЄС, ми не можемо й надалі терпіти шантаж з боку якогось авторитарного лідера", – сказав парламентар.

Маркес сказав, що вважає неприйнятним, щоб через тиждень виникло враження, що Орбан досяг свого й "отримав свої 30 млрд євро в обмін на милостивий дозвіл Євросоюзу продовжувати допомагати Україні".

"Ми не можемо обмінювати гроші на цінності. Це неприйнятно", – сказав він.

Євродепутат також наголосив, що у ситуації, коли Конгрес США відкладає схвалення допомоги Україні, Євросоюз "не може поставити себе в ситуацію, коли українці побачать, що ми теж виявилися не здатними продовжувати їм допомагати".

Маркес вважає, що Євросоюз має відмовитися від правила, за яким рішення про розширення мають ухвалюватися повним консенсусом.

"Коли ви вступаєте до ЄС, це означає, що ви демократична країна. Гадаю, ми не передбачали, що демократія може бути корумпована зсередини", – сказав він.

Дві країни Євросоюзу – Угорщина та Словаччина, де нещодавно змінилася влада – на саміті Євросоюзу виступили проти виділення Україні 50 млрд євро.

27 жовтня повідомлялося, що Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС за наступні чотири роки на 400 мільйонів євро, щоб Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро за певних умов.

10 листопада представники ЄС заявили, що блок зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 млрд євро ($53,4 млрд) допомоги.

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