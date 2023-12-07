Лидер фракции Европарламента про Орбана: Мы не будем терпеть шантаж какого-то автократа
Нельзя позволять Венгрии шантажировать остальных членов Евросоюза угрозами заблокировать переговоры о вступлении Украины в случае отказа Будапешту в финансировании. Об этом заявил лидер крупной фракции Европарламента Педро Маркес, пишет The Guardian.
Маркес является вице-президентом фракции социалистов и демократов, которая объединяет 142 депутата Европарламента. Он считает, что ЕС не должен позволять премьеру Венгрии Виктору Орбану шантажировать Брюссель.
"Это сигнал тревоги для лидеров ЕС, мы не можем и дальше терпеть шантаж со стороны какого-то авторитарного лидера", — сказал парламентарий.
Маркес сказал, что считает неприемлемым, чтобы через неделю возникло впечатление, что Орбан добился своего и "получил свои 30 млрд евро в обмен на милостивое разрешение Евросоюзу продолжать помогать Украине".
"Мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо", — сказал он.
Евродепутат также подчеркнул, что в ситуации, когда Конгресс США откладывает одобрение помощи Украине, Евросоюз "не может поставить себя в ситуацию, когда украинцы увидят, что мы тоже оказались не способны продолжать им помогать".
Маркес считает, что Евросоюз должен отказаться от правила, по которому решения о расширении должны приниматься полным консенсусом.
"Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы демократическая страна. Полагаю, мы не предвидели, что и демократия может быть коррумпирована изнутри", — сказал он.
- Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть, – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.
- 27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой взнос в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.
- 10 ноября представители ЕС заявили, что блок сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи.
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