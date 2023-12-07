Лидер фракции Европарламента про Орбана: Мы не будем терпеть шантаж какого-то автократа

Евродепутат: Нельзя позволять Венгрии шантажировать ЕС угрозами заблокировать вступление Украины, если Будапешт не получит денег

Виктор Орбан (Фото - EPA)

Нельзя позволять Венгрии шантажировать остальных членов Евросоюза угрозами заблокировать переговоры о вступлении Украины в случае отказа Будапешту в финансировании. Об этом заявил лидер крупной фракции Европарламента Педро Маркес, пишет The Guardian.

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Маркес является вице-президентом фракции социалистов и демократов, которая объединяет 142 депутата Европарламента. Он считает, что ЕС не должен позволять премьеру Венгрии Виктору Орбану шантажировать Брюссель.

"Это сигнал тревоги для лидеров ЕС, мы не можем и дальше терпеть шантаж со стороны какого-то авторитарного лидера", — сказал парламентарий.

Маркес сказал, что считает неприемлемым, чтобы через неделю возникло впечатление, что Орбан добился своего и "получил свои 30 млрд евро в обмен на милостивое разрешение Евросоюзу продолжать помогать Украине".

"Мы не можем обменивать деньги на ценности. Это неприемлемо", — сказал он.

Евродепутат также подчеркнул, что в ситуации, когда Конгресс США откладывает одобрение помощи Украине, Евросоюз "не может поставить себя в ситуацию, когда украинцы увидят, что мы тоже оказались не способны продолжать им помогать".

Маркес считает, что Евросоюз должен отказаться от правила, по которому решения о расширении должны приниматься полным консенсусом.

"Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы демократическая страна. Полагаю, мы не предвидели, что и демократия может быть коррумпирована изнутри", — сказал он.

Две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия, где недавно сменилась власть, – на саммите Евросоюза выступили против выделения Украине 50 млрд евро.

27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой взнос в бюджет ЕС за следующие четыре года на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

10 ноября представители ЕС заявили, что блок сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи.

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