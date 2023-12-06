Єрмак і глава МЗС Угорщини домовились працювати над зустріччю Зеленського з Орбаном

Єрмак поговорив із Сійярто, заявивши, що Україна розраховує на позитивне рішення Євроради щодо старту переговорів про вступ до ЄС

Віктор Орбан (Фото - ЕРА)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перебуваючи з візитом у США, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто. Вони обговорили можливість зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з угорським прем’єром Віктором Орбаном, повідомила пресслужба ОП.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube



"Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання", – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14–15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Читайте також: Орбан погрожує підірвати політику ЄС щодо України – лист до голови Європейської ради

Також Єрмак і Сійярто обговорили можливість зустрічі Зеленського та Орбана й домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі, додали в ОП.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

1 грудня він знову заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам країни й не мають розпочинатися.

Читайте також: Шантаж та зв'язки з Кремлем. Як Орбан бере Україну в заручниці та що з цим зробить ЄС