Ермак и глава МИД Венгрии договорились работать над встречей Зеленского с Орбаном

Ермак поговорил с Сийярто, заявив, что Украина рассчитывает на положительное решение Евросовета о старте переговоров о вступлении в ЕС

Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Глава Офиса президента Андрей Ермак, находясь с визитом в США, провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили возможность встречи украинского лидера Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба ОП.

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"В течение ближайших дней Верховная Рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Мы полностью выполним наши обязательства", – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Украина рассчитывает на положительное решение декабрьского заседания Европейского совета, которое состоится 14-15 декабря, по поводу начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

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Ермак и Сийярто обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и договорились работать над определением удобной даты такой встречи, добавили в ОП.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

1 декабря он снова заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не соответствуют интересам страны и не должны начинаться.

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