Орбан опять заявил о своем "четком месседже", что не надо обсуждать членство Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом он заявил в телефонном разговоре с переизбранным на должность премьер-министра Испании Педро Санчесом.
"У меня сегодня был откровенный телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Мой месседж был четким: нам следует воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Евросовета, поскольку в этом вопросе нет единства среди государств-членов", - заявил Орбан.
Президент Владимир Зеленский тоже созвонился сегодня с Санчесом - поздравил его с переизбранием на должность главы правительства.
По словам Зеленского, они также обсудили вопросы безопасности и прогресс Украины по завершению выполнения рекомендаций Европейской комиссии накануне заседания Евросовета.
"Рассчитываем, что председательство Испании в Совете ЕС завершится принятием исторического решения об открытии переговоров Украины по вступлению в ЕС", - заявил Зеленский.
- 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
- 1 декабря он снова заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не соответствуют интересам страны и не должны начинаться.
- Вчера Ермак сообщил, что созвонился с министром иностранных дел Венгрии Сийярто. Они обсудили возможность встречи Зеленского с Орбаном. Ермак подчеркнул, что Украина рассчитывает на решение о старте переговоров насчет членства в ЕС.
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