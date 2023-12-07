Орбан опять заявил о своем "четком месседже", что не надо обсуждать членство Украины в ЕС

Орбан позвонил Санчесу и призвал воздержаться от переговоров по Украине. Зеленский тоже позвонил премьеру Испании - с противоположным призывом

Виктор Орбан (Фото - Twitter Zoltan Kovacs)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом он заявил в телефонном разговоре с переизбранным на должность премьер-министра Испании Педро Санчесом.

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"У меня сегодня был откровенный телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Мой месседж был четким: нам следует воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Евросовета, поскольку в этом вопросе нет единства среди государств-членов", - заявил Орбан.

Президент Владимир Зеленский тоже созвонился сегодня с Санчесом - поздравил его с переизбранием на должность главы правительства.

По словам Зеленского, они также обсудили вопросы безопасности и прогресс Украины по завершению выполнения рекомендаций Европейской комиссии накануне заседания Евросовета.

"Рассчитываем, что председательство Испании в Совете ЕС завершится принятием исторического решения об открытии переговоров Украины по вступлению в ЕС", - заявил Зеленский.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

1 декабря он снова заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не соответствуют интересам страны и не должны начинаться.

Вчера Ермак сообщил, что созвонился с министром иностранных дел Венгрии Сийярто . Они обсудили возможность встречи Зеленского с Орбаном. Ермак подчеркнул, что Украина рассчитывает на решение о старте переговоров насчет членства в ЕС.

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