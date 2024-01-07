Орбан неожиданно стал претендентом на одну из главных должностей в Евросоюзе

Глава Евросовета решил идти на выборы. Есть вариант, что его должность временно получит Виктор Орбан

Виктор Орбан (Фото - EPA)

Президент Европейского совета Шарль Мишель решил баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне. Об этом он рассказал в интервью трем бельгийским изданиям. В случае избрания он досрочно покинет должность, и ее на несколько месяцев может получить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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По европейскому законодательству обязанности президента Евросовета до избрания преемника должен выполнять член Европейского совета от председательствующей в ней страны.

Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня в 27 странах Евросоюза. Новый состав парламента приступит к работе в июле, а в это время в Евросовете будет председательствовать Венгрия.

Politico пишет, что большинство стран Евросоюза "отчаянно хотели бы избежать" такого сценария, учитывая напряженные отношения с Венгрией.

Издание указывает, что у лидеров Евросоюза будет две встречи в июне, на которых они, вероятно, попытаются срочно прийти к согласию по поводу преемника Мишеля, хотя, как правило, должность главы Евросовета является предметом длительной торговли между политическими фракциями после выборов.

Решение действующего президента Евросовета баллотироваться в Европарламент – беспрецедентное для ЕС. До Мишеля никто такого не делал.