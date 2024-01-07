Орбан неожиданно стал претендентом на одну из главных должностей в Евросоюзе
Президент Европейского совета Шарль Мишель решил баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне. Об этом он рассказал в интервью трем бельгийским изданиям. В случае избрания он досрочно покинет должность, и ее на несколько месяцев может получить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня в 27 странах Евросоюза. Новый состав парламента приступит к работе в июле, а в это время в Евросовете будет председательствовать Венгрия.
Politico пишет, что большинство стран Евросоюза "отчаянно хотели бы избежать" такого сценария, учитывая напряженные отношения с Венгрией.
Издание указывает, что у лидеров Евросоюза будет две встречи в июне, на которых они, вероятно, попытаются срочно прийти к согласию по поводу преемника Мишеля, хотя, как правило, должность главы Евросовета является предметом длительной торговли между политическими фракциями после выборов.
Решение действующего президента Евросовета баллотироваться в Европарламент – беспрецедентное для ЕС. До Мишеля никто такого не делал.
- Венгерский премьер Виктор Орбан не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры по вступлению Украины, но Орбан за это не голосовал, выйдя из зала.
- На следующий день Орбан не разрешил выделить 50 млрд евро для поддержки Украины, и из-за него новые финансовые транши задержат, по меньшей мере, до марта.