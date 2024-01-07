Орбан несподівано став претендентом на одну з головних посад в Євросоюзі

Голова Євроради вирішив іти на вибори. Є варіант, що його посаду тимчасово отримає Віктор Орбан

Віктор Орбан (Фото - EPA)

Президент Європейської ради Шарль Мішель вирішив балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. Про це він розказав в інтерв'ю трьом бельгійським виданням. У разі обрання він достроково піде з посади, і її на кілька місяців може отримати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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За європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Європейської ради від країни, яка головує в ній.

Вибори в Європейський парламент відбудуться протягом 6-9 червня у 27 країнах Євросоюзу. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина.

Politico пише, що більшість країн Євросоюзу "відчайдушно хотіли б уникнути" такого сценарію, з огляду на напружені стосунки з Угорщиною.

Видання вказує, що лідери Євросоюзу матимуть дві зустрічі у червні, на яких вони, ймовірно, спробують терміново дійти згоди щодо наступника Мішеля, хоча, зазвичай, посада голови Євроради є предметом тривалої торгівлі між політичними фракціями після виборів.

Рішення чинного президента Євроради балотуватися в Європарламент – безпрецедентне для ЄС. До Мішеля ніхто такого не робив.