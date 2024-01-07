Орбан несподівано став претендентом на одну з головних посад в Євросоюзі
Президент Європейської ради Шарль Мішель вирішив балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. Про це він розказав в інтерв'ю трьом бельгійським виданням. У разі обрання він достроково піде з посади, і її на кілька місяців може отримати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
За європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Європейської ради від країни, яка головує в ній.
Вибори в Європейський парламент відбудуться протягом 6-9 червня у 27 країнах Євросоюзу. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина.
Politico пише, що більшість країн Євросоюзу "відчайдушно хотіли б уникнути" такого сценарію, з огляду на напружені стосунки з Угорщиною.
Видання вказує, що лідери Євросоюзу матимуть дві зустрічі у червні, на яких вони, ймовірно, спробують терміново дійти згоди щодо наступника Мішеля, хоча, зазвичай, посада голови Євроради є предметом тривалої торгівлі між політичними фракціями після виборів.
Рішення чинного президента Євроради балотуватися в Європарламент – безпрецедентне для ЄС. До Мішеля ніхто такого не робив.
- Угорський прем'єр Віктор Орбан не підтримує вступ України до Євросоюзу. 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори щодо вступу України, але Орбан за це не голосував, вийшовши із зали.
- Наступного дня Орбан не дозволив виділити 50 млрд євро для підтримки України, і через нього нові фінансові транші затримають щонайменше до березня.