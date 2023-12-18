Орбан является троянским конем. Он защищает интересы России через шантаж — глава МИД Чехии

Дворжак заявил, что Орбан разрушает единство Европы и пытается показать, что ЕС должен игнорировать Украину

Мартин Дворжак (Фото: EPA/Pontus Lundahl)

Министр иностранных дел Чехии Мартин Дворжак назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "троянским конем, который защищает интересы России". Об этом он сообщил во время дискуссии в воскресенье, цитирует его Euractiv.

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По его словам, Орбан все более эффективно разрушает единство Европейского Союза и пытается показать, что партнеры должны игнорировать Украину.

Он отметил, что венгерский премьер шантажирует Европу и злоупотребляет своим правом вето.

"Я думаю, что настоящее название венгерского подхода – шантаж. Я думаю, что настоящее имя — это злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", — сказал Дворжак.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.

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