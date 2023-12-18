Орбан є троянським конем. Він захищає інтереси Росії через шантаж — глава МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Мартін Дворжак назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "троянським конем, який захищає інтереси Росії". Про це він повідомив під час дискусії у неділю, цитує його Euractiv.
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За його словами, Орбан дедалі ефективніше руйнує єдність Європейського Союзу і намагається показати, що партнери мають ігнорувати Україну.
Він зазначив, що угорський прем'єр шантажує Європу та зловживає своїм правом вето.
"Я думаю, що справжня назва угорського підходу є шантажем. Я думаю, що справжнє ім'я – це зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії", – сказав Дворжак.
- Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.
- Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.
- 15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан погрожував Європейському Союзу подальшим шантажем з боку Будапешта у контексті вступу України до ЄС.
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