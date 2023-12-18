Орбан є троянським конем. Він захищає інтереси Росії через шантаж — глава МЗС Чехії

Дворжак заявив, що Орбан руйнує єдність Європи та намагається показати, що ЄС має ігнорувати Україну

Мартін Дворжак (Фото: EPA/Pontus Lundahl)

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Дворжак назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "троянським конем, який захищає інтереси Росії". Про це він повідомив під час дискусії у неділю, цитує його Euractiv.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Орбан дедалі ефективніше руйнує єдність Європейського Союзу і намагається показати, що партнери мають ігнорувати Україну.

Він зазначив, що угорський прем'єр шантажує Європу та зловживає своїм правом вето.

"Я думаю, що справжня назва угорського підходу є шантажем. Я думаю, що справжнє ім'я – це зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії", – сказав Дворжак.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан погрожував Європейському Союзу подальшим шантажем з боку Будапешта у контексті вступу України до ЄС.

Читайте також: (Не) перемогли Орбана. Що означає для України рішення саміту ЄС