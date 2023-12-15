В Орбана погрожують ЄС і далі шантажувати щодо України: Потрібно як мінімум 70 схвалень

Політичний радник Орбана заявив, що найближчими роками для євроінтеграції України буде потрібно "як мінімум 70 одноголосних рішень"

Балаш Орбан (Фото: Balázs Orbán/X)

Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан пригрозив Європейському Союзу подальшим шантажем з боку Будапешта в контексті вступу України в ЄС. Про це він повідомив у X (Twitter).

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За його словами, попри рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, Угорщина продовжує вважати, що Київ до цього не готовий і виступає проти.

"Однак 26 держав-членів ЄС дотримуються протилежного погляду. Після тривалих переговорів Угорщина вирішила вийти із зали засідань і утриматися від голосування – не для того, щоб перешкодити результату, а для того, щоб уникнути співпраці в ухваленні рішення, яке ми вважаємо помилковим", — сказав Орбан.

Він зазначив, що угода Європейської ради є принциповим рішенням, а надалі держави-члени також мають одноголосно узгодити "конкретні рамки" переговорів.

"Крім того, найближчими роками буде потрібно як мінімум 70 одноголосних рішень для схвалення вступу України до ЄС", – заявив радник угорського прем'єра.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори.

Однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

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