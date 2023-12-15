В Орбана погрожують ЄС і далі шантажувати щодо України: Потрібно як мінімум 70 схвалень
Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан пригрозив Європейському Союзу подальшим шантажем з боку Будапешта в контексті вступу України в ЄС. Про це він повідомив у X (Twitter).
За його словами, попри рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, Угорщина продовжує вважати, що Київ до цього не готовий і виступає проти.
"Однак 26 держав-членів ЄС дотримуються протилежного погляду. Після тривалих переговорів Угорщина вирішила вийти із зали засідань і утриматися від голосування – не для того, щоб перешкодити результату, а для того, щоб уникнути співпраці в ухваленні рішення, яке ми вважаємо помилковим", — сказав Орбан.
Він зазначив, що угода Європейської ради є принциповим рішенням, а надалі держави-члени також мають одноголосно узгодити "конкретні рамки" переговорів.
"Крім того, найближчими роками буде потрібно як мінімум 70 одноголосних рішень для схвалення вступу України до ЄС", – заявив радник угорського прем'єра.
- Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.
- Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори.
- Однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.
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