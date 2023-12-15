У Орбана угрожают ЕС продолжением шантажа по Украине: Потребуется как минимум 70 одобрений

Политический советник Орбана заявил, что в ближайшие годы для евроинтеграции Украины потребуется "как минимум 70 единогласных решений"

Балаш Орбан (Фото: Balázs Orbán/X)

Политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС. Об этом он сообщил в X (Twitter).

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По его словам, несмотря на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, Венгрия продолжает считать, что Киев к этому не готов и выступает против.

"Однако 26 государств-членов ЕС придерживаются противоположной точки зрения. После длительных переговоров Венгрия решила выйти из зала заседаний и воздержаться от голосования – не для того, чтобы помешать результату, а для того, чтобы избежать сотрудничества в принятии решения, которое мы считаем ошибочным", — сказал Орбан.

Он отметил, что соглашение Европейского совета представляет собой принципиальное решение, а в дальнейшем государства-члены также должны единогласно согласовать "конкретные рамки" переговоров.

"Кроме того, в ближайшие годы потребуется как минимум 70 единогласных решений для одобрения вступления Украины в ЕС", — заявил советник венгерского премьера.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры.

Однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

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