У Орбана угрожают ЕС продолжением шантажа по Украине: Потребуется как минимум 70 одобрений
Политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС. Об этом он сообщил в X (Twitter).
По его словам, несмотря на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, Венгрия продолжает считать, что Киев к этому не готов и выступает против.
"Однако 26 государств-членов ЕС придерживаются противоположной точки зрения. После длительных переговоров Венгрия решила выйти из зала заседаний и воздержаться от голосования – не для того, чтобы помешать результату, а для того, чтобы избежать сотрудничества в принятии решения, которое мы считаем ошибочным", — сказал Орбан.
Он отметил, что соглашение Европейского совета представляет собой принципиальное решение, а в дальнейшем государства-члены также должны единогласно согласовать "конкретные рамки" переговоров.
"Кроме того, в ближайшие годы потребуется как минимум 70 единогласных решений для одобрения вступления Украины в ЕС", — заявил советник венгерского премьера.
- Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.
- Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры.
- Однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
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