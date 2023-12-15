Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины от Евросоюза

Венгерский премьер заявил, что ЕС вернется к вопросу в 2024 году "после соответствующей подготовки"

Виктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны Европейского союза. Об этом он сообщил в X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он наложил вето на дополнительные деньги для Украины и пересмотр дополнительного бюджета.

"Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", — заявил Орбан.

Орбан после принятия решения о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС на своих страницах в соцсетях в очередной раз заявил, что он по-прежнему против этого, но поскольку все остальные члены ЕС настаивают на таком шаге, Венгрия не стала его блокировать.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры.

Однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Читайте также: "Все было не зря". Реакции лидеров ЕС и украинцев на старт переговоров о вступлении в блок