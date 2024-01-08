Шольц просить ЄС більше озброювати ЗСУ: Заплановані постачання в будь-якому разі надто малі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші держави Євросоюзу надати більшу підтримку Україні, назвавши ту, яка вже запланована, недостатньою. Про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, передає Handelsblatt.
"Постачання зброї в Україну, заплановані зараз більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому разі занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", – сказав Шольц.
Німецький канцлер вважає, що Європа має продемонструвати, що вона "тісно пов'язана з Україною, вона на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей".
Він наголосив, що Німеччина зараз є "найсильнішим прихильником України після США" – на 2024-й передбачено постачання зброї та матеріалів від Берліна на суму 8 млрд євро. Також є "мільярди" на гуманітарну та фінансову допомогу, сказав канцлер.
"Однак одного внеску Німеччини буде недостатньо для забезпечення безпеки України", – додав він.
- Німеччина регулярно виділяє пакети військової допомоги для України, проте досі відмовляється передати далекобійні ракети Taurus.
- Шольц заявляв, що причиною відмови є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Колишній канцлер Йоахім Гаук гостро розкритикував позицію німецького уряду щодо Taurus та заявив, що не існує міжнародної правової заборони надання збройної допомоги жертві агресії.
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