Німеччина направить 8 млрд євро на військову допомогу Україні та вирішує проблему 50 млрд від ЄС

У Євросоюзі заговорили про формат погоджень ЄС-26 (без Угорщини), але консультації у Брюсселі поки тривають

Прапори Німеччини та України (Фото - Facebook Генштаб ЗСУ)

Уряд Німеччини у 2024 році надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро, а також продовжить "активну кампанію" за схвалення на початку року пакета допомоги на суму 50 млрд євро на рівні Євросоюзу. Про це заявив на брифінгу офіційний представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Bloomberg.

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За словами представника МЗС, ЄС "за будь-якого розвитку подій продовжить надавати підтримку Україні" у 2024 році. На воєнну підтримку від Німеччини вже заплановано 8 млрд євро, також Берлін продовжить "активну кампанію" за схвалення пакета допомоги на суму 50 млрд євро на рівні Євросоюзу.

Вагнер зазначив, що ЄС-26 (тобто 26 з 27 країн Євросоюзу, без Угорщини. – Ред.) може стати дієвим рішенням, проте поки зарано публічно будувати припущення про те, як буде організована така підтримка, оскільки питання вимагає продовження консультацій у Брюсселі.

Так чи інакше, Німеччина очікує, що члени Євросоюзу у будь-якому разі проведуть рішення про наступний пакет допомоги Україні, навіть якщо Угорщина продовжить його блокувати.

Видання нагадує, що вже озвучений резервний варіант полягає в тому, що держави-члени ЄС спрямовуватимуть кошти Україні, не застосовуючи для цього бюджетного процесу Євросоюзу.

27 грудня Financial Times повідомила, що план ЄС полягає у розміщенні облігацій Європейською комісією під гарантії держав-членів. Точні умови ще обговорюються, а остаточну суму буде встановлено відповідно до потреб України.

15 грудня Міністерство закордонних справ вітало рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Також президент Франції Макрон заявив, що прем'єр-міністра Угорщини можна переконати підтримати фінансування України на суму 50 млрд євро.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери країн ЄС на початку 2024 року проведуть саміт, на якому обговорюватиметься надання Україні 50 млрд євро.

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