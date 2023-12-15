Мішель анонсував саміт ЄС, де обговорять 50 млрд євро для України: Ми виконаємо обіцянку

У Європейській раді оголосили про запланований саміт щодо надання Україні фінансування

Шарль Мішель (Фото: European Union)

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери країн Європейського Союзу на початку 2024 року проведуть саміт, на якому обговорюватиметься надання Україні 50 млрд євро. Його слова цитує видання Sky News.

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Мішель заявив наприкінці дводенної зустрічі лідерів Європейського Союзу, що новий саміт для обговорення фінансової підтримки України заплановано на початок наступного року і ЄС зможе виконати обіцянку щодо фінансової підтримки України.

"Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо виконати нашу обіцянку підтримати Україну фінансово", – сказав Мішель та додав, що держави – члени ЄС вже домовилися про це.

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15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу.

Також Орбан заявив, що уряд у Будапешті не підтримає новий пакет допомоги ЄС для України, поки блок не виплатить усі кошти, які заморозила Єврокомісія.

15 грудня Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз.

Також президент Франції Макрон заявив, що прем'єр-міністра Угорщини можна переконати підтримати фінансування України на суму в розмірі 50 млрд євро.

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