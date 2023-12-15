Мишель анонсировал саммит ЕС, где обсудят 50 млрд евро для Украины: Мы выполним обещание

В Европейском совете объявили о запланированном саммите по предоставлению Украине финансирования

Шарль Мишель (Фото: European Union)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского Союза в начале 2024 года проведут саммит, на котором будет обсуждаться предоставление Украине 50 млрд евро. Его слова цитирует издание Sky News.

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Мишель заявил в конце двухдневной встречи лидеров Европейского Союза, что новый саммит для обсуждения финансовой поддержки Украины запланирован на начало следующего года и ЕС сможет выполнить обещание по финансовой поддержке Украины.

"Я уверен и оптимистичен, что мы сможем выполнить наше обещание поддержать Украину финансово", – сказал Мишель и добавил, что страны – члены ЕС уже договорились об этом.

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15 декабря премьер-министр Венгрии Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Также Орбан заявил, что правительство в Будапеште не поддержит новый пакет помощи ЕС для Украины, пока блок не выплатит все средства, которые заморозила Еврокомиссия.

15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Также президент Франции Макрон заявил, что премьер-министра Венгрии можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.

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