Зеленський повернувся до України з низкою пакетів допомоги від різних країн — що дадуть союзники
Президент Володимир Зеленський повернувся до України і заявив про передання низки нових пакетів допомоги від партнерів. Про це він повідомив у відеозверненні, яке записав у Львові.
За його словами, пакетів підтримки від союзників буде більше, зокрема йдеться про посилення протиповітряної оборони.
Данія передала пакет на $1 млрд для захисту неба, артилерію та інше. Норвегія дасть пакет на $400 млн, зокрема ППО.
Фінляндія та Швеція також готують нову допомогу, а Ісландія – програму довгострокової фінансової підтримки.
"Ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу", – сказав Зеленський.
Раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot та ракети до неї.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
- Вранці 14 грудня президент виступив відеозв'язком на зустрічі Європейської ради. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно".
- Того самого дня лідери країн-членів Європейського Союзу вирішили розпочати з Україною переговори про вступ до ЄС.
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