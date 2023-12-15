Зеленский вернулся в Украину с рядом пакетов помощи от разных стран — что дадут союзники

Зеленский заявил об усилении украинской противовоздушной обороны и перечислил пакеты помощи

Владимир Зеленский (Фото: EPA/Javad Parsa)

Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину и заявил о передаче ряда новых пакетов помощи от партнеров. Об этом он сообщил в видеообращении, которое записал во Львове.

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По его словам, пакетов поддержки от союзников будет больше, в частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны.

Дания передала пакет на $1 млрд для защиты неба, артиллерию и другое. Норвегия даст пакет на $400 млн, в частности ПВО.

Финляндия и Швеция также готовят новую помощь, а Исландия — программу долгосрочной финансовой поддержки.

"Еще один политический снаряд, который приближает нашу победу", — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ней.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Утром 14 декабря президент выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета. Он заявил лидерам ЕС, что сегодня "решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил им о "решении, которое было обещано".

В тот же день лидеры стран-членов Европейского Союза приняли решение начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС.

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