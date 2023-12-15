Орбан вимагає для Угорщини коштів ЄС в обмін на допомогу Україні: "Отримаємо все, що нам належить"

Угорщина висловила нову вимогу, яку має виконати ЄС для того, щоб країна не заблокувала пакет допомоги для України

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд у Будапешті не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, поки блок не виплатить всі кошти, які заморозила Єврокомісія. Його слова цитує видання Bloomberg.

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Цього тижня Європейська комісія погодилася розблокувати третину з приблизно 30 млрд євро, які були заморожені через проблеми з верховенством права і хабарництвом після того, як Угорщина ухвалила зміни, пов'язані із судовою системою, що посилили незалежність судів.

Орбан наголосив, що коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, Угорщина "подбає про те, щоб спочатку отримати всі свої кошти".

"Це чудова можливість для Угорщини чітко заявити, що вона повинна отримати все, що їй належить", – сказав він.

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За даними Bloomberg, Орбан наголосив, що хоча Угорщина утрималася під час голосування щодо переговорів про членство України в ЄС, Орбан все ще виступає проти цього рішення і готовий накласти вето на вступ України до ЄС на пізнішому етапі.

Видання також цитує економіста банку ING в Будапешті Пітера Віровача, який у своєму електронному листі зазначив, що знадобиться близько двох місяців для того, щоб допомога Європейської комісії почала перетворюватися на реальні виплати уряду.

23 листопада виконавчі органи Євросоюзу затвердили авансові виплати у розмірі 900 млн євро в межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.

Видання Politico повідомило, що глави найбільших політичних груп Європи мають намір закликати Брюссель не розморожувати фінансування Угорщини, доки в країні не буде повністю відновлено верховенство права.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан пригрозив Європейському Союзу подальшим шантажем із боку Будапешта в контексті вступу України в ЄС.

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