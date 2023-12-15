Орбан требует средств ЕС в обмен на помощь Украине: "Получим все, что нам положено"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство в Будапеште не поддержит новый пакет помощи Европейского Союза для Украины, пока блок не выплатит все средства, которые заморозила Еврокомиссия. Его слова цитирует издание Bloomberg.
На этой неделе Европейская комиссия согласилась разблокировать треть из примерно 30 млрд евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права и взяточничеством после того, как Венгрия приняла изменения, связанные с судебной системой, усилившей независимость судов.
Орбан подчеркнул, что когда лидеры ЕС снова встретятся в начале следующего года, чтобы рассмотреть пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, Венгрия "позаботится о том, чтобы сначала получить все свои средства".
"Это отличная возможность для Венгрии четко заявить, что она должна получить все, что ей принадлежит", – сказал он.
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По данным Bloomberg, Орбан подчеркнул, что хотя Венгрия воздержалась во время голосования по переговорам о членстве Украины в ЕС, Орбан все еще выступает против этого решения и готов наложить вето на вступление Украины в ЕС на более позднем этапе.
Издание также цитирует экономиста банка ING в Будапеште Питера Вировача, который в своем электронном письме отметил, что понадобится около двух месяцев для того, чтобы помощь Европейской комиссии начала превращаться в реальные выплаты правительству.
23 ноября исполнительные органы Евросоюза утвердили авансовые выплаты в размере 900 млн евро в пределах ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.
Издание Politico сообщило, что главы крупнейших политических групп Европы намерены призвать Брюссель не размораживать финансирование Венгрии до тех пор, пока в стране не будет полностью восстановлено верховенство права.
- Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.
- Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
- 15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.
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