Орбан требует средств ЕС в обмен на помощь Украине: "Получим все, что нам положено"

Венгрия высказала новое требование, которое должен выполнить ЕС с целью того, чтобы страна не заблокировала пакет помощи для Украины

Виктор Орбан (Фото: EРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство в Будапеште не поддержит новый пакет помощи Европейского Союза для Украины, пока блок не выплатит все средства, которые заморозила Еврокомиссия. Его слова цитирует издание Bloomberg.

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На этой неделе Европейская комиссия согласилась разблокировать треть из примерно 30 млрд евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права и взяточничеством после того, как Венгрия приняла изменения, связанные с судебной системой, усилившей независимость судов.

Орбан подчеркнул, что когда лидеры ЕС снова встретятся в начале следующего года, чтобы рассмотреть пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, Венгрия "позаботится о том, чтобы сначала получить все свои средства".

"Это отличная возможность для Венгрии четко заявить, что она должна получить все, что ей принадлежит", – сказал он.

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По данным Bloomberg, Орбан подчеркнул, что хотя Венгрия воздержалась во время голосования по переговорам о членстве Украины в ЕС, Орбан все еще выступает против этого решения и готов наложить вето на вступление Украины в ЕС на более позднем этапе.

Издание также цитирует экономиста банка ING в Будапеште Питера Вировача, который в своем электронном письме отметил, что понадобится около двух месяцев для того, чтобы помощь Европейской комиссии начала превращаться в реальные выплаты правительству.

23 ноября исполнительные органы Евросоюза утвердили авансовые выплаты в размере 900 млн евро в пределах ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии.

Издание Politico сообщило, что главы крупнейших политических групп Европы намерены призвать Брюссель не размораживать финансирование Венгрии до тех пор, пока в стране не будет полностью восстановлено верховенство права.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.

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