Орбан занепокоєний тим, що Україна отримає гроші з бюджету ЄС, а Будапешт – ні

Угорський прем'єр вважає, що європейські лідери мають використати інший механізм щодо виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги без згоди Будапешта

Віктор Орбан (Фото: пресслужба ЄС)

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз не повинен надавати Україні фінансування з бюджету ЄС, а для будь-якого фінансування України слід встановити "розумні" терміни, однак він припускає, що ЄС може залучити інший механізм щодо виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги без згоди Будапешта. Його слова цитує Reuters.

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За словами угорського прем'єра, у європейських лідерів є можливість виділити кошти Україні без згоди Угорщини за допомогою "спільної позики поза бюджетом ЄС".

Він вважає, що "Україні хочуть дати гроші з бюджету ЄС", але Угорщина "хоче, щоб ці гроші були виділені поза бюджетом ЄС".

"У них [лідерів країн ЄС] є можливість – якщо ми не погоджуємося з цим – розв'язати це питання поза бюджетом Євросоюзу, але вони не мають можливості розв'язати це питання в рамках бюджету ЄС без схвалення Угорщини. У них є можливість, коли 26 членів розв'яжуть це питання за допомогою спільної позики поза бюджетом ЄС", – сказав Орбан.

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Окрім цього, він також назвав виділення грошей Україні з бюджету ЄС "поганим рішенням".

"Я переконаний, що виділити Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на п'ять років... Це погане рішення", – сказав угорський прем'єр.

Він зазначив, що Угорщина не хотіла б прив’язувати призупинення виділення коштів ЄС для Будапешта з фінансуванням України, бо, на його думку, "це порушило б принцип лояльної співпраці ЄС".

"Ми не хочемо пов'язувати фінансову допомогу, яку буде надано Україні, з будь-якими фінансовими проблемами Угорщини... Це також порушило б принцип лояльної співпраці ЄС", – сказав Орбан.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські й українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України й Молдови до ЄС.

15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан погрожував Європейському Союзу подальшим шантажем із боку Будапешта в контексті вступу України до ЄС.

15 грудня Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз.

Також президент Франції Макрон заявив, що прем'єр-міністра Угорщини можна переконати підтримати фінансування України на суму в розмірі 50 млрд євро.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери країн ЄС на початку 2024 року проведуть саміт, на якому обговорюватиметься надання Україні 50 млрд євро.

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