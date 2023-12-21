Орбан обеспокоен тем, что Украина получит деньги из бюджета ЕС, а Будапешт – нет

Венгерский премьер считает, что европейские лидеры должны использовать другой механизм выделения Украине финансовой помощи без согласия Будапешта

Виктор Орбан (Фото: пресс-служба ЕС)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Европейский Союз не должен предоставлять Украине финансирование из бюджета ЕС, а для любого финансирования Украины следует установить "умные" сроки, однако он предполагает, что ЕС может привлечь другой механизм выделения Украине 50 млрд евро финансовой помощи без согласия Будапешта. Его слова цитирует Reuters.

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По словам венгерского премьера, у европейских лидеров есть возможность выделить средства Украине без согласия Венгрии с помощью "общего займа вне бюджета ЕС".

Он считает, что "Украине хотят дать деньги из бюджета ЕС", но Венгрия "хочет, чтобы эти деньги были выделены вне бюджета ЕС".

"У них [лидеров стран ЕС] есть возможность – если мы не соглашаемся с этим – решить этот вопрос вне бюджета Евросоюза, но у них нет возможности решить этот вопрос в рамках бюджета ЕС без одобрения Венгрии. У них есть возможность, когда 26 членов решат этот вопрос посредством совместного займа вне бюджета ЕС", – сказал Орбан.

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Кроме того, он также назвал выделение денег Украине из бюджета ЕС "плохим решением".

"Я убежден, что выделить Украине 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на пять лет... Это плохое решение", – сказал венгерский премьер.

Он отметил, что Венгрия не хотела бы привязывать приостановку выделения средств ЕС для Будапешта с финансированием Украины, поскольку, по его мнению, "это бы нарушило принцип лояльного сотрудничества ЕС".

"Мы не хотим связывать финансовую помощь, которая будет предоставлена Украине, с любыми финансовыми проблемами Венгрии... Это также нарушило бы принцип лояльного сотрудничества ЕС", – сказал Орбан.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан угрожал Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.

15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытие переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Также президент Франции Макрон заявил, что премьер-министра Венгрии можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС в начале 2024 года проведут саммит, на котором будет обсуждаться предоставление Украине 50 млрд евро.

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