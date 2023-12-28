Германия направит 8 млрд евро на военную помощь Украине и решает проблему 50 млрд от ЕС

В Евросоюзе заговорили о формате согласований ЕС-26 (без Венгрии), но консультации в Брюсселе пока продолжаются

Флаги Германии и Украины (Фото - Facebook Генштаб ВСУ)

Правительство Германии в 2024 году предоставит Украине военную поддержку на сумму 8 млрд евро, а также продолжит "активную кампанию" за одобрение в начале года пакета помощи на сумму 50 млрд евро на уровне Евросоюза. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает Bloomberg.

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По словам представителя МИД, ЕС "при любом развитии событий продолжит предоставлять поддержку Украине" в 2024 году. Военная поддержка от Германии уже запланирована на сумму 8 млрд евро, также Берлин продолжит "активную кампанию" за одобрение пакета помощи на сумму 50 млрд евро на уровне Евросоюза.

Вагнер отметил, что ЕС-26 (то есть 26 из 27 стран Евросоюза, без Венгрии. – Ред.) может стать действенным решением, однако пока рано публично строить предположения о том, как будет организована такая ​​поддержка, поскольку вопрос требует продолжения консультаций в Брюсселе.

Так или иначе, Германия ожидает, что члены Евросоюза в любом случае проведут решение о следующем пакете помощи Украине, даже если Венгрия продолжит его блокировать.

Издание напоминает, что уже озвученный резервный вариант заключается в том, что государства-члены ЕС будут направлять средства Украине, не применяя для этого бюджетный процесс Евросоюза.

27 декабря Financial Times сообщила, что план ЕС заключается в размещении облигаций Европейской комиссией под гарантии государств-членов. Точные условия еще обсуждаются, а окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины.

15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Также президент Франции Макрон заявил, что премьер-министра Венгрии можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС в начале 2024 года проведут саммит, на котором будет обсуждаться предоставление Украине 50 млрд евро.

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