Германия направит 8 млрд евро на военную помощь Украине и решает проблему 50 млрд от ЕС
Правительство Германии в 2024 году предоставит Украине военную поддержку на сумму 8 млрд евро, а также продолжит "активную кампанию" за одобрение в начале года пакета помощи на сумму 50 млрд евро на уровне Евросоюза. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает Bloomberg.
По словам представителя МИД, ЕС "при любом развитии событий продолжит предоставлять поддержку Украине" в 2024 году. Военная поддержка от Германии уже запланирована на сумму 8 млрд евро, также Берлин продолжит "активную кампанию" за одобрение пакета помощи на сумму 50 млрд евро на уровне Евросоюза.
Вагнер отметил, что ЕС-26 (то есть 26 из 27 стран Евросоюза, без Венгрии. – Ред.) может стать действенным решением, однако пока рано публично строить предположения о том, как будет организована такая поддержка, поскольку вопрос требует продолжения консультаций в Брюсселе.
Так или иначе, Германия ожидает, что члены Евросоюза в любом случае проведут решение о следующем пакете помощи Украине, даже если Венгрия продолжит его блокировать.
Издание напоминает, что уже озвученный резервный вариант заключается в том, что государства-члены ЕС будут направлять средства Украине, не применяя для этого бюджетный процесс Евросоюза.
27 декабря Financial Times сообщила, что план ЕС заключается в размещении облигаций Европейской комиссией под гарантии государств-членов. Точные условия еще обсуждаются, а окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины.
- 15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
- Также президент Франции Макрон заявил, что премьер-министра Венгрии можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС в начале 2024 года проведут саммит, на котором будет обсуждаться предоставление Украине 50 млрд евро.
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