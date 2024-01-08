Якщо Захід не допоможе Україні зараз, допомагатиме пізніше вже в екстремальних умовах – Кулеба

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Україна продовжить супротив російській збройній агресії, навіть якщо більше не буде підтримки з боку Заходу, проте тоді росіяни зможуть досягнути успіхів на фронті – і партнерам все одно зрештою доведеться відновити військову допомогу, але вже в "екстремальних умовах". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

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Відповідаючи на запитання, що буде, якщо Конгрес США так і не ухвалить додаткове фінансування для військових потреб України, Кулеба сказав: "Ми продовжуватимемо боротьбу з ресурсами, які є в нашому розпорядженні, тому що на карту поставлено демократію, безпеку та процвітання світу. Для України на карту поставлено саме її існування як нації".

Він наголосив: якщо зараз буде вирішено призупинити або припинити підтримку, через брак ресурсів в українських сил Росія "може досягти успіху на полі бою та зламати кордони".

"Тоді [партнерам] доведеться відновлювати допомогу, тому що буде дуже сильна суспільна реакція на підтримку України. І ті самі політики, які вирішили відмовитися від цієї підтримки, вирішать її надати, але в екстремальних умовах. Таким чином, навіть з раціональної точки зору, з чисто реалістичної політики, має більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому", – заявив глава МЗС.

4 січня Білий дім заявив, що у США вже закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Пентагон формально має $4,2 млрд, які він може передати Україні, але без рішення Конгресу він не зможе поповнити ці запаси.

5 січня у Держдепі заявили, що Вашингтон не завжди зможе продовжувати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років. Кулеба закликав "не кіпішувати": йдеться не про 2024 рік.

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