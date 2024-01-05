США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років завжди — Держдеп

Міллер заявив, що США хочуть допомогти Україні розвинути свій військово-промисловий комплекс, але поки що не досягли цього

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не завжди зможе продовжувати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років. Про це на брифінгу повідомив речник відомства Метью Міллер.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, США ясно дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх на тому самому рівні військового фінансування, що ми робили у 2022 та 2023 роках. Ми не думаємо, що це необхідно, бо мета полягає в тому, щоб зрештою допомогти Україні побудувати свою промислову базу", – сказав Міллер.

Він зазначив, що це потрібно для того, щоб Україна могла самостійно фінансувати, купувати та виробляти боєприпаси.

"Але ми ще не досягли цього, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про фінансування, тому що ми ще не є на тій стадії, коли Україна може захистити себе, ґрунтуючись лише на власних силах", – наголосив дипломат.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.

Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

Читайте також: США: У нас закінчилися гроші на військову допомогу Україні, терміново потрібне рішення Конгресу