США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов всегда — Госдеп

Миллер заявил, что США хотят помочь Украине развить свой военно-промышленный комплекс, но пока не достигли этого

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не всегда сможет продолжать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов. Об этом на брифинге сообщил спикер ведомства Мэтью Миллер.

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По его словам, США ясно дали понять, что продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что мы делали в 2022 и 2023 годах. Мы не думаем, что это необходимо, потому что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге помочь Украине построить свою промышленную базу", — сказал Миллер.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы Украина могла самостоятельно финансировать, покупать и производить боеприпасы.

"Но мы еще не достигли этого, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о финансировании, потому что мы еще не находимся на той стадии, когда Украина может защитить себя, основываясь только на собственных силах", — подчеркнул дипломат.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине.

Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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